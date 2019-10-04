Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta bir terörist yakalandı
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Yozgat'ta bir terörist yakalandı

1 saat önce

Yozgat'ta PKK/PYD-YPG mensubu bir terörist yakalandı.

Yozgat'ta bir terörist yakalandı, System.String[]

Yozgat'ta PKK/PYD-YPG mensubu bir terörist yakalandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Yerköy ilçesinde PKK/PYD-YPG üyesi bir teröristin bulunduğu tespit edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu M.H. (21) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yozgat, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:58 Kaynak: AA
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