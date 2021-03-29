Yozgat'ta birinci sınıf öğrencileri Kovid-19 tedbirlerini işaret diliyle anlattı - Son Dakika

Yozgat'ta birinci sınıf öğrencileri Kovid-19 tedbirlerini işaret diliyle anlattı

29.03.2021 18:03
Yozgat'ta birinci sınıf öğrencileri Kovid-19 tedbirlerini işaret diliyle anlattı, System.String[]

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde ilkokul birinci sınıf öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla işaret diliyle video klip hazırladı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde ilkokul birinci sınıf öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla işaret diliyle video klip hazırladı.

Barbaros İlkokulu'nda eğitim gören birinci sınıf öğrencileri, öğretmenleri Yasemin Köksal ve Abdullah Düğer'in gözetiminde "İşaret Diliyle Pandemi Kuralları" adlı video klip çekti.

Klipte rol alan öğrenciler işaret diliyle "Maskeli kahramanlarız, virüsten hiç korkmayız. Mesafe varsa aranda, virüs senden uzakta. Yıka elini sabunla suyla, veda et koronaya. Maske takmak zorunluluk değil, sorumluluktur. Hijyen dostu olanlar, hep sağlıklı yaşarlar." mesajları verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da paylaşılan klip, beğeni topladı.

Barbaros İlkokulu, Yasemin Köksal, Sarıkaya, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta birinci sınıf öğrencileri Kovid-19 tedbirlerini işaret diliyle anlattı - Son Dakika


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