Yozgat'ta bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika
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Yozgat'ta bisiklet turu düzenlendi

03.06.2022 16:53
Yozgat'ta bisiklet turu düzenlendi

Yozgat'ta 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yozgat'ta 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kentpark'tan başlayan bisiklet turu, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Bisiklet turuna katılan Yozgat Valisi Ziya Polat, gazetecilere, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Dünya Bisiklet Günü'nde farkındalık oluşturmak için genç bisiklet turu düzenlediklerini söyledi.

Polat, çevreye duyarlı, hayvanları ve insanları seven, odağında insan olan yeni nesil yetişmesi için farkındalık sürüşü yaptıklarını belirterek, "Bunu bir gün değil, hayatın her anına hareketi koymak lazım, bisikleti daha fazla kullanmak için gerekli tedbiri almak lazım. Etkinliğimize katılan gençlerimize ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika

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