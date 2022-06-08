Yozgat'ta "Bozok Film Festivali" düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta "Bozok Film Festivali" düzenlenecek

08.06.2022 15:50
Yozgat'ta "Bozok Film Festivali" düzenlenecek

Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Bozok Üniversitesi ve Sinema Okuryazarları Derneği işbirliğiyle kentin tanıtılması, toplumsal ve kültürel değerlere dikkati çekmek amacıyla "Bozok Film Festivali" düzenlenmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Bozok Üniversitesi ve Sinema Okuryazarları Derneği işbirliğiyle kentin tanıtılması, toplumsal ve kültürel değerlere dikkati çekmek amacıyla "Bozok Film Festivali" düzenlenmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki imza töreninde konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, kentin yarınlarına dokunacak projelerde valilik, belediye ve üniversitenin birlikte olmayı kendine şiar edindiğini ve bunların yarınlara atılan imza olduğunu söyledi.

Polat, Yozgat tarih ve kültürünün çok eski yıllara dayandığının bilindiğini ifade ederek, "Bunu insanlara da göstermek zorundayız. Biz Yozgat algısının, Yozgat'ın güzelliklerinin sadece hemşehrimize değil, Türkiye'ye, dünyaya tanıtılmasını istiyoruz. Film festivallerinin de büyük bir önemi olduğunu, yapan illerden görmüş bulunuyoruz. Şu anda birçok il festival için bakanlıkta sırada bekliyor. Buraya gelecek jürilerimiz olacak, misafirlerimiz olacak, tanıtımlar olacak." dedi.

Belediye Başkanı Celal Köse de Bozok Film Festivali'nin asıl amacının Yozgat, Türkiye ve dünyadaki sanat çevresini Yozgat'ta buluşturabilmek, Yozgat'ın tarihi mekanlarını, turistlik yerlerini, doğal güzelliklerini, yöresel yiyeceklerini tanıtmak olduğunu belirtti.

Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ da uluslararası boyutu olan diğer film festivalleri neyse Bozok Film Festivali'nin de o düzeyde olacağını ifade etti.

Sinema Okuryazarları Derneği Başkanı Batuhan Kalaycı ise festivalin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle yapılacağını, festivale başvuruların bugün itibariyle başladığını belirterek, "19-21 Ekim'de de festivali gerçekleştireceğiz. Festival kapsamında kısa film ve belgesel kategorimiz olacak. Öncelikle ulusal alanda kısa film ve belgesel başvurularını kabul edeceğiz. İkinci kategorimiz olan Yozgat konulu filmlerde de Yozgat'ta geçen ve Yozgat'ı anlatan filmleri, belgeselleri izleyeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bozok Film Festivali için işbirliği protokolü imzalandı.

YORUMLAR
500
12 Punto 2022, 19-26 Haziran'da düzenlenecek 12 Punto 2022, 19-26 Haziran'da düzenlenecek 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı
Kaynak: AA

Film Festivali, Sinema, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta 'Bozok Film Festivali' düzenlenecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:47 Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü tanker devrildi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
15:43 Bahçeşehir'de 5 erkek, site bahçesinde alkol içmelerine karşı oldukları kadınlara saldırdı! Kadınları korumak isteyen yaşlı adam ağır yaralandı
15:40 SADAT, "Kişilik hakkına saldırı" gerekçesiyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı
15:37 Doğum yaptığını iddia edip hastaneden video paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı
15:24 Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'yu İstanbul'a getiriyor! Son görüşme olumlu geçti
15:14 Ekmek kavgasında kurşunlar havalarda uçuştu! 4 TL'den satan fırıncı, 2 lira 25 kuruştan satan diğer fırıncının dükkanını bastı
15:07 5 ay komada kalan genç kadın uyandığında hayatının şokunu yaşadı!
15:07 Yaz geldi, birçok ölüme sebep olan kenelerle ilgili korkular gün yüzüne çıktı! Uzman, doğru bilinen yanlışları açıkladı
14:58 Doğumuna kısa bir süre kala babası vefat eden Seray Sever, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı
14:52 İnce ayrıntıları düşünüyor! Jorge Jesus'un Fenerbahçe yönetiminden ilk isteği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 15:56:20. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta "Bozok Film Festivali" düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement