Yozgat'ta "Bozok Film Festivali" düzenlenecek

Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Bozok Üniversitesi ve Sinema Okuryazarları Derneği işbirliğiyle kentin tanıtılması, toplumsal ve kültürel değerlere dikkati çekmek amacıyla "Bozok Film Festivali" düzenlenmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki imza töreninde konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, kentin yarınlarına dokunacak projelerde valilik, belediye ve üniversitenin birlikte olmayı kendine şiar edindiğini ve bunların yarınlara atılan imza olduğunu söyledi.

Polat, Yozgat tarih ve kültürünün çok eski yıllara dayandığının bilindiğini ifade ederek, "Bunu insanlara da göstermek zorundayız. Biz Yozgat algısının, Yozgat'ın güzelliklerinin sadece hemşehrimize değil, Türkiye'ye, dünyaya tanıtılmasını istiyoruz. Film festivallerinin de büyük bir önemi olduğunu, yapan illerden görmüş bulunuyoruz. Şu anda birçok il festival için bakanlıkta sırada bekliyor. Buraya gelecek jürilerimiz olacak, misafirlerimiz olacak, tanıtımlar olacak." dedi.

Belediye Başkanı Celal Köse de Bozok Film Festivali'nin asıl amacının Yozgat, Türkiye ve dünyadaki sanat çevresini Yozgat'ta buluşturabilmek, Yozgat'ın tarihi mekanlarını, turistlik yerlerini, doğal güzelliklerini, yöresel yiyeceklerini tanıtmak olduğunu belirtti.

Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ da uluslararası boyutu olan diğer film festivalleri neyse Bozok Film Festivali'nin de o düzeyde olacağını ifade etti.

Sinema Okuryazarları Derneği Başkanı Batuhan Kalaycı ise festivalin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle yapılacağını, festivale başvuruların bugün itibariyle başladığını belirterek, "19-21 Ekim'de de festivali gerçekleştireceğiz. Festival kapsamında kısa film ve belgesel kategorimiz olacak. Öncelikle ulusal alanda kısa film ve belgesel başvurularını kabul edeceğiz. İkinci kategorimiz olan Yozgat konulu filmlerde de Yozgat'ta geçen ve Yozgat'ı anlatan filmleri, belgeselleri izleyeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bozok Film Festivali için işbirliği protokolü imzalandı.