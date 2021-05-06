Yozgat'ta bakım onarım çalışması yaptığı siloya düşerek hayatını kaybeden teknisyen Metin Esen'in cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.
Esen'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundan alınarak memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine getirildi.
Metin Esen'n cenazesi, Fatih Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar beldesinde özel lisanslı depoculuk firmasında teknisyen olarak çalışan Metin Esen (34), bakım onarım çalışması için girdiği buğday dolu siloda hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta buğday silosuna düşerek ölen teknisyen Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika