Yozgat'ta çadırda yaşayan öğrenciye tablet hediye edildi - Son Dakika

Yozgat'ta Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, çadırda yaşayan mevsimlik tarım işçisi ailenin 5. sınıfa giden çocuğuna tablet hediye etti.

Kaya, AA muhabirine, 5. sınıf öğrencisi Avas Ali'nin mevsimlik tarım işçisi olan ailesiyle birlikte Mersin'den gelip Bahadın beldesi yakınlarında çadırda yaşadığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlayan uzaktan eğitimde Avas Ali'nin derslerinden geri kalmaması için annesinin telefonundan derslere katıldığını ifade eden Kaya, "Bu zor süreçte çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için bakanlığımız öğrencilerimize, EBA üzerinden uzaktan eğitim desteği sağlıyor. Annesi ile birlikte çadırda yaşayan Avas Ali de derslerini annesinin cep telefonundan takip ediyordu. Ancak birilerinin telefondan araması öğrencimizin derslerini takibini zorlaştırıyordu. Biz de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu öğrencimize bir tablet ve çeşitli kırtasiye malzemesi hediye ettik." dedi.

Kaya, Avas Ali'nin bundan sonra derslerini daha iyi takip edeceğini ifade etti.