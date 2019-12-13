Yozgat'ta camide bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta camide bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Yozgat'ta camide bıçaklı saldırı: 1 yaralı

6 saat önce

Yozgat'ta cuma namazı için gittiği camide bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.

Yozgat'ta camide bıçaklı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Yozgat'ta cuma namazı için gittiği camide bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, O.Ş. (25), daha önce aralarında husumet yaşadığı Yakup Bulut'u (35) takip etmeye başladı. Yakup'un peşinden Çapanoğlu Büyük Camii'ne giren O.Ş., cuma namazı kılınacağı esnada arkasından yaklaştığı Bulut'u boğazından yaraladı. Yaralı Yakup Bulut, cemaatin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Zanlı O.Ş. kaçacağı sırada cami önünde vatandaşlar ve emniyet ekiplerince yakalandı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. - YOZGAT

Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:38 Kaynak: İHA
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