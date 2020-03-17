Yozgat'ta camiye giden vatandaşlar namazı tek başına kıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta camiye giden vatandaşlar namazı tek başına kıldı

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini açıklamasıyla birlikte Yozgat'ta camiye giden vatandaşlar kurala uyarak namazı tek kıldı.

Yozgat'ta camiye giden vatandaşlar namazı tek başına kıldı, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini açıklamasıyla birlikte Yozgat'ta camiye giden vatandaşlar kurala uyarak namazı tek kıldı.

Öğle namazını kılmak için Yozgat Çapanoğlu Büyük Camisine gelen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı tedbirlere uyarak namazı tek kıldı.

Namaz kılan cemaatten Davut Yozgatlı, devletin altığı tedbirlere uymak gerektiğini söyledi.

Davut Güçlü de koronavirüsten dolayı alınan tedbirler kapsamında namazı camide cemaatle değil de herkesin tek tek kıldığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:08 Kaynak: AA
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