Yozgat'ta Çanakkale Şehitleri Düzenlenen Törenle Anıldı
1 saat önce
Yozgat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.
Yozgat
'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.
Yozgat'ta Şehitlikte düzenlenen törende çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu ardından ise şehitler için saygı ataşı yapıldı. Daha sonra İl Jandarma
Alay Komutanlığında görevli Jandarma Teğmen İzzet Görenli günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı. Kuranı Kerim okunmasıyla birlikte şehit kabirleri ziyaret edildi. Kabirlere karanfil bırakan protokol üyeleri ve şehit yakınları daha sonra şehitlerin ruhu için dua etti.
Düzenlenen anma törenine Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan
, Bozok Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey
, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ
, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, kurum müdürleri ve şehit yakınları katıldı. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:43 Kaynak: İHA
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