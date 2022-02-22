Yozgat'ta çatıdan düşen kar kütlesi 2 otomobilde hasara neden oldu - Son Dakika

Yozgat'ta bir binanın çatısından düşen kar kütlesi 2 otomobilde hasara neden oldu.

Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.

Araçlarda hasar oluşurken, otomobil sahibi Kamil Yılmaz, işten gelip aracını park ettiğini belirterek, "Sabah kalktığımda komşumun ve benim aracımın üzerine kar kütlesi düşmüş. İki aracın da ön camları kırıldı, tavanında çökme oluştu." dedi.