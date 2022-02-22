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Yozgat'ta çatıdan düşen kar kütlesi 2 otomobilde hasara neden oldu - Son Dakika

Yozgat'ta çatıdan düşen kar kütlesi 2 otomobilde hasara neden oldu

22.02.2022 12:42
Yozgat'ta çatıdan düşen kar kütlesi 2 otomobilde hasara neden oldu

Yozgat'ta bir binanın çatısından düşen kar kütlesi 2 otomobilde hasara neden oldu.

Yozgat'ta bir binanın çatısından düşen kar kütlesi 2 otomobilde hasara neden oldu.

Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.

Araçlarda hasar oluşurken, otomobil sahibi Kamil Yılmaz, işten gelip aracını park ettiğini belirterek, "Sabah kalktığımda komşumun ve benim aracımın üzerine kar kütlesi düşmüş. İki aracın da ön camları kırıldı, tavanında çökme oluştu." dedi.

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Yozgat'ta çatıdan düşen kar kütlesi 2 otomobilde hasara neden oldu Yozgat'ta çatıdan düşen kar kütlesi 2 otomobilde hasara neden oldu KARDAN YAPTIKLARI MAĞARADA ÇAY İÇİP, ŞARKI SÖYLEDİLER KARDAN YAPTIKLARI MAĞARADA ÇAY İÇİP, ŞARKI SÖYLEDİLER Yarışma sonuçlandı, birinci olan fotoğraf beğeni topladı Yarışma sonuçlandı, birinci olan fotoğraf beğeni topladı

Yozgat, Akdağ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta çatıdan düşen kar kütlesi 2 otomobilde hasara neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta çatıdan düşen kar kütlesi 2 otomobilde hasara neden oldu - Son Dakika
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