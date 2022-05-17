Yozgat'ta "Cehrilik laleleri" çiçek açtı - Son Dakika
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Yozgat'ta "Cehrilik laleleri" çiçek açtı

17.05.2022 15:10
Yozgat'ta "Cehrilik laleleri" çiçek açtı

Yozgat'ın Cehrilik bölgesinde doğada yetişen, yöreye özgü endemik laleler çiçeklendi.

Yozgat'ın Cehrilik bölgesinde doğada yetişen, yöreye özgü endemik laleler çiçeklendi.

Kentin 8 kilometre kuzeyinde yetiştiği bölgenin adını alan Cehrilik lalesi, havanın ısınmasıyla doğayı renklendirdi.

Arılar için önemli polen ve nektar kaynağı da olan laleler, açtıktan 15-20 gün sonra soluyor. Doğa tutkunlarının ziyaret ettiği bölge, özellikle fotoğraf sanatçıları ve gazetecilerin ilgisini çekiyor.

Gazeteci Sevilay Kayaaslan, Cehrilik lalesini fotoğrafladıklarını belirterek, "Bu güzellikler mayıs ayında kendiliğinden açıyor ve sonra soluyor. Bu laleleri ilk 15 gün yakalayabilirsiniz. Tüm Yozgatlıları bu güzellikleri görmeye ve fotoğraflamaya davet ediyorum." dedi.

Ziyaretçilerden Adile Adıgüzel de bölgenin gelip görülmesi gereken doğal güzelliklere sahip olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

Cehrilik, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta 'Cehrilik laleleri' çiçek açtı - Son Dakika


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