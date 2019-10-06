Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta ceviz hasadı başladı
Son Dakika Güncel Haber

Yozgat'ta ceviz hasadı başladı

1 saat önce

Yozgat'ın Kuşçu köyünde ceviz hasadı başladı.

Yozgat'ta ceviz hasadı başladı, System.String[]

Yozgat'ın Kuşçu köyünde ceviz hasadı başladı. Geçen yıla oranla hasadın bol ve ürünlerin kaliteli olması üreticilerin yüzünü güldürdü.


Yozgat'ta başlıca tarım ürünleri arasında yer alan cevizin hasadı sonbaharın gelmesiyle birlikte başladı. Geçen yıla göre hem verimin hem de kalitenin yüksek olması üreticinin yüzünü güldürdü. Merkeze bağlı Kuşçu köyünde hasat yapan üreticiler, eski yöntem olan uzun sırıklar yardımı ve ağaca çıkarak cevizleri topladılar. Daha sonra toplanan cevizler çuvallara doldurularak, el birliğiyle kabuğundan ayrıldı. Kabuğundan ayrılan cevizler birkaç gün güneşte bekletildikten sonra satışa hazır hale getirilecek. Üreticiler yaş cevizin kilosunu 20 TL'ye, kuru cevizin kilosunu ise 25 TL'ye satışa sunacak.


16 yıldır Kuşçu köyünde 7 dönümlük alanda ceviz üretimi yaptıklarını anlatan Metin İnci, ceviz hasadına başladıklarını söyledi. Ceviz hasadını eski yöntemle uzun sırık yardımı ve ağaca çıkma yoluyla yaptıklarını anlatan İnci, "Bu yıl cevizde verim iyi oldu, iyi bir hasat dönemi geçirdik. Cevizlerimizin yıl boyunca bakımını yaptık. 400 kiloyu geçkin ürün elde ettik, çok şükür emeklerimizin de karşılığını aldık. Cevizlerimiz, tadı ve aroması sayesinde kısa sürede tükeniyor. Tüketicilerin mutlu olması bizi de mutlu ediyor" dedi.


Köylerinde buğday, nohut, arpa gibi tahıl ürünlerine alternatif olarak ceviz yetiştiriciliği de yaptıklarını belirten Mehmet İnci ise, "Hasat mevsimi ile cevizlerimizi topladık. Cevizin kalitesi ve verimi bu yıl çok güzel. Cevizlerimizi kabuklarından ayrıştırıp kuruttuktan sonra kilosunu 25 TL'den satışa sunacağız" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş yerinin önündeki 2 ağacı kestiği iddia edilen esnafa, 50 bin TL para cezası kesildi
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasınının milyonluk sorusu belli oldu Güzel şarkıcı Sıla'nın arabasının fiyatı dudak uçuklattı 7 yıldızlı otel yapılmak üzere satın alınan ada, sit alanı ilan edilince satışa çıkarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 13:12:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta ceviz hasadı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]