Yozgat'ta çiftçilerden 'arazi toplulaştırma' nedeniyle değer kaybı iddiası - Son Dakika

Yozgat'ta çiftçilerden 'arazi toplulaştırma' nedeniyle değer kaybı iddiası

YOZGAT'ın Aydıncık ilçesinde bazı çiftçiler, toplulaştırma çalışmalarının, arazilerini parçalayıp, değer kayıplarına neden olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

Aydıncık'ta, Devlet Su İşleri 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün 'Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi' kapsamında özel bir şirket tarafından yapılan arazi toplulaştırma çalışması, bazı çiftçilerin tepkisine neden oldu. İlçede bir araya gelen çiftçiler, toplulaştırma çalışmalarının değer kayıplarına neden olduğunu, arazilerinin parçalandığını ileri sürdü. Çiftçiler, ilçe merkezi yerleşim alanlarındaki bahçe ve arsa vasfında bulunan arazilerinde yapılan çalışmanın sorunları daha da çoğalttığını iddia etti.

'VATANDAŞ GERÇEKTEN MAĞDUR'

Çiftçilerden Halil Yıldırım, arazi toplulaştırma çalışmasının doğru yapılması durumunda güzel bir hizmet olacağını ancak Aydıncık'ta, toplulaştırma yerine arazinin daha fazla parçalandığını söyledi. Birkaç kişi dışında bütün arazi sahiplerinin mağdur edildiğini öne süren Yıldırım, "Vatandaşın iyi tarlasını, ekilemeyecek alana taşıyorlar, bugün vatandaş gerçekten mağdur. Şirket görevlisinin yanına gidiyorsun, 'mahkemeye gidin' diyor. Yetkililere sesleniyoruz; biz yapılan işin kötü değil, yapılma şekli 'kötü' diyoruz" dedi.

Tarlasının birleştirilmek yerine üç parçaya bölündüğünü iddia eden Dursun Korkmaz da, "Tarlamız birleştirilmediği gibi 6 dekar tek tarla üçe bölündü. 2 dekar yere traktör girer mi, yazık değil mi" diye konuştu.

'DEVLETLE VATANDAŞI KARŞI KARŞIYA GETİRİYORLAR'

Çiftçi Bekir Uyan ise, çok büyük değer kayıpları yaşadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bizim 10 dönüm tarlamız bölündü, parçalandı. Burada 3-5 kişiye 70 dönüm 80 dönüm tarla yaptılar. 3 bin lira değerli yeri olanlar, 20 bin lira değeri olan yerden tarla aldılar. Gariban vatandaşları ekilmez yerlere, dere yataklarına attılar. Projeyi yapan özel şirket burada çok haksızlık yaptı. Burada devlet ile vatandaşı karşı karşıya getirdiler. Biz devletten bir şey istemiyoruz. Devletten kalan tarlamızın bize geri vermesini itiyoruz. Şirket sana bilgisayar üzerinden tarla gösteriyor, tarlana gidip sınır çektiriyorsun. Askı süresinin son günü tarlanın yerini değiştiriyorlar, burada vatandaşın yüzde 90'ı bu işten şikayetçi ve mağdur."

Şirket yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.