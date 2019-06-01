Yozgat'ta çiftçilere asma fidanı dağıtıldı

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından, Yozgat bağlarında tüplü asma fidanı ile bağ tesisinin teşvik edilmesi projesi kapsamında çiftçilere tüplü asma fidanı dağıtıldı.

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından, Yozgat bağlarında tüplü asma fidanı ile bağ tesisinin teşvik edilmesi projesi kapsamında çiftçilere tüplü asma fidanı dağıtıldı.

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen törende, bağcılıkla uğraşan, iki dönüm ve üzerinde bağı bulunan 20 çiftçiye 5 bin tüplü asma fidanı dağıtıldı.

Törende konuşan Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Çetin, bağcılığın dünyanın en eski tarımsal uğraşılardan olduğunu söyledi.

Yozgat'ın bağcılık anlamında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çetin, "Ziraat fakültesi bünyesinde kurulan asma fidanı üretim ünitesi ile bölgede unutulmaya yüz tutmuş bağcılığın geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ziraat Fakültesi olarak bölgedeki misyonumuz asma fidan sayılarını arttırmak ya da üzüm üretimini artırmak değil. Bu sistemin bölge ekonomisine getirmiş olduğu katkı bizler için daha önemli. Dolayısıyla gerek üniversite gerekse çiftçilerimizin katkıları ile bu işi birlikte daha koordineli, daha profesyonel ve bölgede ciddi bir ekonomik katma değer üretecek bir sektör haline dönüştürmemiz gerekir." dedi.

Konuşmanın ardından 5 bin asma fidanı, belirlenen çiftçilere dağıtıldı.

Törene Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ali Fuat Fidan, Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, öğretim üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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