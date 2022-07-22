Yozgat'ta çıkan yangında 3 katlı binanın çatısı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Yozgat'ta çıkan yangında 3 katlı binanın çatısı kullanılamaz hale geldi

22.07.2022 14:22
Yozgat'ta çıkan yangında 3 katlı binanın çatısı kullanılamaz hale geldi

Yozgat'ta 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yozgat'ta 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Eskipazar Mahallesi 3. Örnek Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında çatı kullanılmaz hale gelirken polis yangın ile ilgili inceleme başlattı. - YOZGAT

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta çıkan yangında 3 katlı binanın çatısı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta çıkan yangında 3 katlı binanın çatısı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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