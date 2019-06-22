Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta çocuklar eski halı ve kilimlerle halı saha yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Yozgat'ta çocuklar eski halı ve kilimlerle halı saha yaptı

23 dakika önce

Yozgat'ta bir mahallede bulunan boş bir arsada futbol oynamak isteyen çocuklar, kendi imkanlarıyla evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri yere sererek halı saha yaptı.

Yozgat'ta çocuklar eski halı ve kilimlerle halı saha yaptı, System.String[]
Yozgat'ta bir mahallede bulunan boş bir arsada futbol oynamak isteyen çocuklar, kendi imkanlarıyla evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri yere sererek halı saha yaptı. Mahalledeki çocuklar halı saha görünümü verdikleri boş arsada futbol oynamanın keyfini yaşıyor.

Yozgat'ta boş vakitlerini değerlendirmek ve futbol oynamak isteyen çocuklar, Aşağı Nohutlu Mahallesinde bulunan boş arsaya halı ve kilim döşeyerek kendilerine has halı saha yaptılar. Halı saha görünümü verdikleri mahalledeki boş arsayı temizleyip düzenleyen çocuklar, burada futbol oynuyor. Çocuklar boş arsaya serdikleri halı ve kilim sayesinde düşüp yaralanmaktan da kurtuluyor.

Çocuklardan Arda Açıkgöz yaptığı açıklamada "Kendi imkanlarımızla evden getirdiğimiz halıları buralara serdik. Sonra futbol oynamaya başladık. Düşünce artık canımız yanmıyor eskinden yaralanıyorduk şimdi yaralanmıyoruz. Mahallemizde halı saha yoktu biz de kendimize halı saha yaptık" dedi.

Taha Yasin Şahingöz ise "Burası hep çöptü biz buraları temizledik kendi imkanlarımızla saha yaptık. Evimizdeki halıları getirdik çöpün yanından halı bulduk, getirdik. Buraya halı saha yaptık futbol oynuyoruz. Düşünce canımız da yanmıyor" şeklinde konuştu.

Kendi imkanlarıyla yaptıkları halı sahada futbol oynadıklarını anlatan Berkay Doğru da, "Buraya kendi imkanlarımızla evimizden getirdiğimiz halıları serdik, burayı temizledik, düzenledik. Kendi halı sahamızı yaptık. düşünce canımız acımıyor, burada futbol oynuyoruz" ifadelerine değindi.

Çocukların futbol oynadığı sahaya gelen Gençlik Spor İl Müdürü Rasim Parlak ise çocukları yaz okullarına davet ederek çocuklara futbol topu hediye etti. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:51 Kaynak: İHA
Nohutlu, Futbol, Yozgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Robben kararını verdi! Olcan Adın'dan Ekrem İmamoğlu'na destek Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı Kahveye giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 17:14:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta çocuklar eski halı ve kilimlerle halı saha yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]