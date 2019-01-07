Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Çocuklar Karın Keyfini Kızakla Çıkardı

Yozgat'ta Çocuklar Karın Keyfini Kızakla Çıkardı

1 saat önce

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, kızakla kaydı.

Yozgat'ta Çocuklar Karın Keyfini Kızakla Çıkardı, System.String[]
Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, kızakla kaydı.

Kent merkezi ve 4 ilçede yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün ara verilmesi, çocukları sevindirdi.

Tatili fırsat bilen çocuklar, naylon poşet, fırın tepsisi ve kızakla kayarak karın keyfini çıkardı. Bazı veliler de çocuklarına eşlik ederek kızakla kaydı.

Vatandaşlardan Osman Bulut, AA muhabirine, adeta çocukluk yıllarına döndüğünü belirterek, "Bugün okullar tatil. Öğrenciler kızakla kayıyordu, ben de kızıma eşlik ettim." dedi.

Öğrenci Sena Ertuğrul da okulların tatil edilmesine sevindiğini belirterek, "Vali amcamıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:03 Kaynak: AA

Yozgat, Güncel
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