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Yozgat'ta çocuklar kendi halı sahalarını yaptı

1 saat önce

Yozgat'ta çocuklar kendi halı sahalarını yaptıYOZGAT'ta bir grup çocuk, mahalle arasındaki boş arsayı, evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek halı sahaya dönüştürdü.

Yozgat'ta çocuklar kendi halı sahalarını yaptı
YOZGAT'ta bir grup çocuk, mahalle arasındaki boş arsayı, evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek halı sahaya dönüştürdü.
Yağmur yağınca halıları topladıklarını, hava açıp yerler kuruyunca da yeniden sererek maç yaptıklarını söyleyen çocukları ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, çocuklara futbol topu hediye etti.
Aşağınohutlu Mahallesindeki bazı çocuklar, bir süre önce belediye binasına yaklaşık 200 metre mesafedeki boş arazide maç yapmaya başladı. Çocuklar daha sonra arsayı önce temizledi, ardından ise evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek kendilerine 'halı saha' yaptı. Taşlardan kale yapan çocuklar burada futbol oynamayı sürdürdü.
Daha önce cadde ve kaldırımlarda futbol oynadıklarını söyleyen çocuklar, belediyenin arsanın etrafını çevirmesiyle kendileri için oyun alanı oluştuğunu söyledi. Evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri yere seren çocuklar, burasını halı sahaya dönüştürdüklerini ifade etti. Çocuklar yağmur yağınca halıları topladıklarını, hava açınca da yeniden serdiklerini kaydetti.
Bu arada, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, boş arsayı halı sahaya dönüştüren çocukları ziyaret edip, onlara futbol topu hediye etti. Parlak ayrıca çocukları yaz okullarına davet etti.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de 10 mahalle için halı saha yapımı projeleri olduğunu söyledi.
Yozgat'ta çocuklar kendi halı sahalarını yaptı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:27 Kaynak: DHA
Futbol, Yozgat, Güncel
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