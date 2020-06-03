Yozgat'ta çocuklar ve gençler sokağa çıktı, gönüllerince eğlendi - Son Dakika

Yozgat'ta korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar ve gençler dışarıya çıkmanın mutluluğunu yaşadılar.



Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-18 yaş arası çocuklar ve gençler Yozgat'ta da dışarı çıktı. Çarşamba ve Cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar ile gençler, meydan, cadde ve sokakları doldurdu. Sokağa çıkma özgürlüğünü yaşayan çocuklar, gönüllerince doyasıya eğlendi.



Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran çocukların kimi paten kaydı, kimi bisiklete bindi kimi de top oynayarak izinlerinin tadını çıkardı. Oyundan yorulan bazı çocuklar ise dedelerinin dizine yatarak yorgunluklarını giderdi.



Evde canının çok sıkıldığını belirten Muhammet Faruk Yıkılmaz, dışarı çıkmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yıkılmaz, "Günlerdir bu günü bekliyorduk. Sokağa çıkma yasağı olduğu için hiç dışarı çıkamıyorduk. Bugün doyasıya eğlendik, bisiklet sürdüm. Akşam olunca eve gideceğim ve Cuma günü yine dışarı çıkacağım" dedi.



Sokağa çıkmayı çok özlediğini söyleyen Elif Sude Demirkaya da, "Bugün sokağa çıkmak serbest olduğu için çok mutluyum. Bugün herkes sokağa çıktı çok mutluyum. Bisiklet sürüyorum, eğleniyorum. Bugünü doya doya eğleneceğiz" şeklinde konuştu. - YOZGAT