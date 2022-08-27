Eski eşiyle tartışan adam sokak ortasında genç kadını defalarca bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski eşiyle tartışan adam sokak ortasında genç kadını defalarca bıçakladı

27.08.2022 10:19

Yozgat'ta bir adam çocuklarını göstermediği gerekçesiyle kavga etmeye başladığı eski eşini defalarca bıçakladı. Sokak ortasında yaşanan korkunç olay saniye saniye kameralara kaydedildi. Boşanan anne babanın küçük çocuğunun yaşananlara şahit olması kahretti.

Yozgat Aşağı Çatak Mahallesi Ali Efendi Camisi avlusunda eski eşi bir çocuk annesi E.B.M. ile bir araya gelen B.G.B.(34), çocuğunu göstermediği iddiasıyla tartışmaya başladı.

ART ARDA BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine B.G.B, önce araya giren eski eşinin halası H.D.'yi (53), ardından da eski eşi E.B.M.'yi çocuğunun gözü önünde bıçakla yaraladı. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. B.G.B, annesinin yanında bulunan 2 yaşındaki çocuğunu alıp olay yerinden uzaklaşırken yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her saniyesi kan donduruyor! Çocuğunun gözleri önünde eski eşini defalarca bıçakladı

TUTUKLANDI

Daha sonra polis tarafından gözaltına alınan B.G.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

SERBEST KALDIĞI İDDİALARI YALANLANDI

Öte yandan Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan "Yozgat'ta kadını bıçaklayan koca serbest bırakıldı" iddiaların gerçeği yansıtmadığına dair yazılı açıklamada bulundu. Sosyal medyadaki iddialara Başsavcılıktan yapılan açıklamalara ilişkin şu ifadelere yer verildi: "13 Ağustos 2022 tarihinde müşteki E.B.M ile eski eşi şüpheli B.G.B. arasında 2 yaşındaki çocuklarının velayeti ve görüşmesi kapsamında aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu şüpheli B.G.B'nin müştekiyi ve halasını bıçakladığı olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli B.G.B. ile olay yerinde bulunan babası İ.B hakkında derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Şüpheli B.G.B. aynı gün gözaltına alınmış tutuklanması istemiyle 14 Ağustos 2022 tarihinde çıkarıldığı Yozgat Sulh Ceza Hakimliğince 'boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' tutuklanmış, halen Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktadır. Müşteki poliklinik servisindeki bir günlük tedavisinin ardından taburcu edilmiş, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal medya mecralarındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

YORUMLAR
500
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı İstanbul'da PYD/YPG operasyonu: 11 kişi yakalandı İstanbul'da PYD/YPG operasyonu: 11 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Yozgat, Cami, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşiyle tartışan adam sokak ortasında genç kadını defalarca bıçakladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:34 Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı
14:03 Oyuncu Elçin Sangu, "Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti" diyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi: Yemezler demokrat tavırlar
14:03 Trabzonspor, Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı!
13:55 Yorumcu Gürcan Bilgiç'ten canlı yayında skandal gaf: Ermeni takımı değil mi o?
13:36 Beni Unutma dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur, yaşamını yitirdi
13:14 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'na katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'i mağlup etti
12:50 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu güzel haberi verdi: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kasım ayında bitecek
12:50 Ankara'da feci kaza! Park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti
12:46 Bakan Kurum'dan "Kanal İstanbul Projesi iptal mi edildi?" sorusuna jet cevap: İmar planları yürürlükte
12:16 Tuğba Ekinci, tutuklanan Gülşen'in tahliyesi için sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bebesi var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 15:01:51. #1.12#
SON DAKİKA: Eski eşiyle tartışan adam sokak ortasında genç kadını defalarca bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement