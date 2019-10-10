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Yozgat'ta DEAŞ operasyonu

50 dakika önce

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen iki zanlı gözaltına alındı.

Yozgat'ta DEAŞ operasyonu, System.String[]

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen iki zanlı gözaltına alındı.


Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Yerköy ilçesinde, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen iki şüpheli tespit edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu zanlılar A.E (22) ve M.A. (24) gözaltına alındı.


Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yerköy, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:42 Kaynak: AA
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