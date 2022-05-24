Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı

24.05.2022 08:29
Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve Sorgun ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisi destekli, biri Sorgun ilçesinde olmak üzere 9 adrese düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddiasıyla yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yozgat, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı - Son Dakika
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