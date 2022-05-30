Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

30.05.2022 09:35
Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 24 Mayıs'ta kent merkezi ve Sorgun ilçesinde DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı
Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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