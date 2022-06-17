Yozgat'ta demir madeni yüklü vagon devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta demir madeni yüklü vagon devrildi

17.06.2022 21:22
Yozgat'ta demir madeni yüklü vagon devrildi

Kayseri-Yeşilhisar/Karabük seferini yapan ve demir madeni taşıyan yük treninin Yozgat'ın Şefaatli ilçesi girişinde vagonlarından bir tanesinin devrilmesi sonucu tren hattı ulaşıma kapandı.

Kayseri-Yeşilhisar/ Karabük seferini yapan ve demir madeni taşıyan yük treninin Yozgat'ın Şefaatli ilçesi girişinde vagonlarından bir tanesinin devrilmesi sonucu tren hattı ulaşıma kapandı.

Meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken Yozgat Valisi Ziya Polat, Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Vali Ziya Polat, Ankara'dan Diyarbakır'a giden ve tren hattının kapanması sonucu yolda kalan yolcularla görüştü. Vali Polat, ekiplerin çalışmaları sonucunda tren hattının açılarak en kısa sürede yolcuların mağduriyetinin giderileceğini söyledi. Vali Polat, "Devletimizin tüm kurumları burada. Sizleri mağdur etmeyeceğiz, gerekirse sizleri burada misafir ederiz." dedi.

Kaza nedeniyle güzergahtaki tren seferleri geçici olarak durduruldu. Devrilen vagonun kaldırılması için çalışma başlatıldı. Ankara-Diyarbakır seferi yapan trendeki yolcular da otobüslerle Kayseri'ye gönderildi. - YOZGAT

YORUMLAR
500
KAYÜ Yeşilhisar MYO'da mezuniyet coşkusu KAYÜ Yeşilhisar MYO'da mezuniyet coşkusu Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Sungur FK: 9 Yeşilhisar Belediyespor: 0 Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Sungur FK: 9 Yeşilhisar Belediyespor: 0
Kaynak: İHA

Yeşilhisar, Şefaatli, Kayseri, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta demir madeni yüklü vagon devrildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:11 Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan propagandaya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 21:28:13. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta demir madeni yüklü vagon devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement