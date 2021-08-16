Yozgat'ta deneme amaçlı ekimi yapılan lavantanın hasadı yapıldı - Son Dakika

Yozgat'ta alternatif ürün çalışmaları kapsamında deneme ekimi yapılan lavantanın hasadı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte alternatif ürünlerin çoğaltılması ve üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla 2020 ve 2021 üretim sezonunda deneme amaçlı lavanta ekimi yapıldığını belitti.

Özkaya, lavanta bitkisinin bir metreye kadar boylanabilen, yarı çalımsı ve çok yıllık bir bitki olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Lavanta bitkisinin ekonomik olarak kullanılan kısmı çiçekleridir. Bitkinin çiçek ve çiçek saplarından elde edilen uçucu yağ, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisidir. Lavanta toprak yönünden seçici olmayan bir bitkidir. Verimli topraklarda iyi yetişip daha fazla verim vermekte ise de verimi düşük, derinliği az topraklarda da yetişebilmektedir. Kurağa, sıcağa ve soğuğa dayanıklıdır. Bu nedenle ilimizde iklim ve toprak şartlarında yetişebilmektedir. Tesis edildiğinde ilk 2-3 yıllık iyi bakımdan sonra uzun yıllar verim alınabilmektedir."

Normalde şartlarda lavanta üretiminde ilk 2 yıl fazla ürün alınamadığını dile getiren Özkaya, "Üçüncü yıldan sonra lavanta çiçeği kesimi yapılarak verim alınabilmektedir. Şefaatli ilçemize bağlı Armağan köyünde geçen yıl dikimi yapılan 1 dekar lavanta demonstrasyonunda 200 kilogram yaş lavanta çiçeği alındı. Bu yıl dikimini yaptığımız Sarıhacılı Mahallesi'nde 7 dekar lavanta demonstrasyonunda ise 53 kilogram yaş lavanta çiçeği alındı. Bu çiftçilerimiz ve teknik personelimizin gayretleri ile olan bir başarıdır. Çiftçilerimize bu konudaki özverili gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.