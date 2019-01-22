Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Denetimli Hükümlüler Okul Boyadı

Yozgat'ta Denetimli Hükümlüler Okul Boyadı

1 saat önce

YOZGAT'ta denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işleri yapmaya başladı.

Yozgat'ta Denetimli Hükümlüler Okul Boyadı, System.String[]
YOZGAT'ta denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işleri yapmaya başladı.

Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Yozgat'ta da, denetimli serbestlik tedbirine tabi hükümlüler, yarıyıl tatili süresince, il merkezi, Sorgun ve Yerköy ilçelerindeki okullarda, çeşitli ihtiyaç alanlarında, kamuya yararlı bir işte çalışmak üzere görevlendirildi. Hükümlüler, okulların temizliği, çevre düzenlemesi ile boya, badana işlerinde çalışacak.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında, Yozgat Cumhuriyet Savcısı Murat Korgan, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile  Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Çeri, çalışmaları yerinde inceledi.

- Yozgat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:53 Kaynak: DHA

Yozgat, Güncel
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