Yozgat'ta Derbent köyü karantina altına alındı - Son Dakika

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Yozgat'ta Derbent köyü karantina altına alındı
6 saat önce
Yozgat'ta Derbent köyü karantina altına alındı Yozgat merkeze bağlı derbent köyü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Yozgat'ta Derbent köyü karantina altına alındı
YOZGAT - Yozgat merkeze bağlı derbent köyü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla merkeze bağlı Derbent köyünün 29 Mart itibarıyla karantinaya alındığı bildirildi.
Köyde jandarma ekipleri geniş önlem alırken köye giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 08:45 Kaynak: İHA
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