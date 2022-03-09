Yozgat'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.Ç. yönetimindeki 01 CDD 74 plakalı tır, Yozgat- Kayseri kara yolu Cihanşarlı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü 112 sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tırın dorsesindeki gübrelerin yola saçılması nedeniyle Yozgat - Kayseri kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.
Kaynak: AA
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