Yozgat'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Yozgat'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

09.03.2022 16:12
Yozgat'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ç. yönetimindeki 01 CDD 74 plakalı tır, Yozgat- Kayseri kara yolu Cihanşarlı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü 112 sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırın dorsesindeki gübrelerin yola saçılması nedeniyle Yozgat - Kayseri kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.

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Kayseri, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yozgat'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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