Yozgat'ta dilenci operasyonu
2 saat önce
Yozgat'ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesi zabıta ekipleri, dilenci operasyonu düzenledi.
Yozgat Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:33 Kaynak: AA
'ta yaklaşan Kurban Bayramı
öncesi zabıta ekipleri, dilenci operasyonu düzenledi. Yozgat Belediyesi
zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi duygu sömürüsü yaparak para toplayan dilencilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Zabıtalar, yakaladıkları dilencileri, zabıta müdürlüğüne götürerek üst ve çanta araması yaptı. Dilencilerin topladıkları paralara tutanaklarla el konuldu.
İl dışından gelen dilenciler, geldikleri şehirlere gönderildi.
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