Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta dilenci operasyonu
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Yozgat'ta dilenci operasyonu

2 saat önce

Yozgat'ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesi zabıta ekipleri, dilenci operasyonu düzenledi.

Yozgat'ta dilenci operasyonu, System.String[]
Yozgat'ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesi zabıta ekipleri, dilenci operasyonu düzenledi.
Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi duygu sömürüsü yaparak para toplayan dilencilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Zabıtalar, yakaladıkları dilencileri, zabıta müdürlüğüne götürerek üst ve çanta araması yaptı. Dilencilerin topladıkları paralara tutanaklarla el konuldu.
İl dışından gelen dilenciler, geldikleri şehirlere gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:33 Kaynak: AA
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