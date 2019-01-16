Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Dirft Yapan Minibüs Sahibine 5 Bin Lira Trafik Cezası Kesildi

Yozgat'ta Dirft Yapan Minibüs Sahibine 5 Bin Lira Trafik Cezası Kesildi

1 saat önce

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, kar yağışının ardından pazar yerinde drift yapan minibüsün sahibine 5 bin 10 lira ceza uygulandı.

Yozgat'ta Dirft Yapan Minibüs Sahibine 5 Bin Lira Trafik Cezası Kesildi, System.String[]
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, kar yağışının ardından pazar yerinde drift yapan minibüsün sahibine 5 bin 10 lira ceza uygulandı.

Sarıkaya pazar yerinde minibüs ile drift yapan sürücü, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Durumun ilçe emniyet müdürlüğüne bildirilmesi üzerine kamera kayıtlarını inceleyen trafik ekipleri, drift yapan aracın plakasını tespit etti.

Araç sahibi Z.A'ya 5 bin 10 lira para cezası uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:27 Kaynak: AA

Sarıkaya, Yozgat, Güncel
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