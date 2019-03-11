Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Diyabet Hastaları Buluştu

Yozgat'ta Diyabet Hastaları Buluştu

32 dakika önce

Yozgat Diyabet Derneği'nin düzenlediği, "Yozgat Diyabet Buluşmaları" etkinliğinde diyabetli hasta ve yakınları bir araya geldi.

Yozgat'ta Diyabet Hastaları Buluştu, System.String[]
Yozgat Diyabet Derneği'nin düzenlediği, "Yozgat Diyabet Buluşmaları" etkinliğinde diyabetli hasta ve yakınları bir araya geldi.

Kayyumzade Konağı'nda düzenlenen etkinlikte Diyetisyen Betül Başer Uygül, Esra Uysal, Esra Murat ve Azime Bağcı diyabetlilerin beslenmesi konusunda bilgi verdi.

Dernek Başkanı Meltem Yılmaz, yaptığı konuşmada, birlikten kuvvet doğacağını belirterek, yaşanan sorunlara birlikte çözüm bulunabileceğini söyledi.

Yılmaz, diyabet hastalarının ve yakınlarının yaşadıklarının tıpa tıp aynı olmasa da benzerlerini yaşadıklarını anlatarak, "Okulda çocuğumuzun ara öğünü telaşı, kan şeker ölçümü telaşını hepimiz yaşamış, farklı çözümler için de olmuşuzdur. Ne kadar diyete dikkat etsek de belki de bir amcamız, teyzemiz şekerini düşüremiyordur. Sorunların bizim hayatımızı nasıl etkilediğini biliyoruz. İstedik ki birlikte yol alalım, birbirimize destek olup, sorunlarımızı birlikte çözelim." dedi.

Diyabette en önemli şartın doktor kontrolü olduğunun vurgulayan Yılmaz, "Diyabette insülin, diyet ve sporu önemsememiz gerekiyor. Hem kendi hayatımızda hem de çevremizde farkındalık oluşturmak da birlikte bize düşüyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:06 Kaynak: AA

Esra Uysal, Diyetisyen, Yozgat, Güncel
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