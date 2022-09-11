YOZGAT TA DOĞU EKSPRESİ' NİN VAGONU RAYDAN ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

YOZGAT TA DOĞU EKSPRESİ' NİN VAGONU RAYDAN ÇIKTI

11.09.2022 11:29

ANKARA'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin bir vagonu, Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü yakınlarında raydan çıktı.

ANKARA'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin bir vagonu, Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü yakınlarında raydan çıktı. Kaza nedeniyle Ankara- Kayseri demir yolu yaklaşık 5 saat ulaşıma kapandı. Yolculara geçmiş olsun dileğinde bulunan Yozgat Valisi Vali Ziya Polat,, "Allah'a şükür can ve mal kaybımız yok" dedi.

Yerköy Tren Garı'ndan saat 24.00'te hareket eden Doğu Ekspresi'nin ikinci vagonu, yaklaşık yarım saat sonra sonra Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü yakınlarında raydan çıktı. İkinci vagondaki yolcular arka vagonlara alınarak tren başka bir lokomotifle tekrar Yerköy Tren Garı'na çekildi. Daha sonra trendeki yolculara kumanya dağıtıldı.

Yozgat Valisi Vali Ziya Polat, Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun ve Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz da gara gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Polat, yolculara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Allah'a şükür can ve mal kaybımız yok. Devlet demir yollarındaki arkadaşlarımızın olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Biz treni Yerköy istasyonumuza çektik. Malatya'ya giden bir trenimizdeki yolcularımızı da burada misafir ediyoruz. Devletimizin tüm imkanları vatandaşımızın hizmetinde. Allah beterinden korusun" dedi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 5 saat ulaşıma kapanan Ankara-Kayseri hattı, TCDD ekiplerinin hummalı çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

YORUMLAR
500
Doğu Ekspresi'nin vagonu Yozgat'ta raydan çıktı: Allah'a şükür can ve mal kaybımız yok Doğu Ekspresi'nin vagonu Yozgat'ta raydan çıktı: Allah'a şükür can ve mal kaybımız yok Yozgat haberi | Yozgat'ta Doğu Ekspresi'nin vagonu raydan çıktı Yozgat haberi | Yozgat'ta Doğu Ekspresi'nin vagonu raydan çıktı
Kaynak: DHA

Doğu Ekspresi, Şefaatli, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YOZGAT TA DOĞU EKSPRESİ' NİN VAGONU RAYDAN ÇIKTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:29 Tapu ve KDV masrafı olmadan 40 ilde 499 arsa online olarak açık artırmayla satışa çıkarılacak
11:32 İstanbul için yağış vakti! Meteoroloji tarih verdi
11:18 Yunanistan'ın ateş açtığı geminin, İsrail'in saldırdığı Mavi Marmara gemisi olduğu öğrenildi
10:40 Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Gelinlik tartışma konusu oldu
10:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis: Hayır Sayın Erdoğan
10:12 Altılı masada çatlak! CHP'li Abdüllatif Şener, muhalefetin adayının Abdullah Gül olmasına karşı çıktı
09:55 Ukrayna hücuma geçti! Rusya geri çekiliyor
09:49 Kral Charles görevlilere el hareketiyle emir yağdırdı! Diş macununu bile kendisi sıkmıyor
09:14 Rusya'nın işgali altında olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim durduruldu
08:21 Kadınlar konserde saç saça kavgaya girişti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 11:38:35. #1.11#
SON DAKİKA: YOZGAT TA DOĞU EKSPRESİ' NİN VAGONU RAYDAN ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement