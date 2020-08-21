Yozgat'ta dokunacak kilimler yurt dışında tanıtılacak - Son Dakika

Yozgat'ta Doğankent Beldesi Belediye Başkanı Doğan Sungur, beldede kurulacak atölyede üretilecek olan kilimlerin, yurt dışında tanıtılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Sungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldede daha önce Sorgun Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kilim kurslarına devam eden 30'a yakın kursiyerin, kilim dokuma konusunda yeterli becerilere sahip olduğunu ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Halk eğitim merkezleri ve belediyeler tarafından birçok kurslar açıldığını ancak kurs sonucu yeterli beceriler kazanan kursiyerlerin bu becerilerinin değerlendirilemediğini belirten Sungur, "Bu kurslara bugüne kadar binlerce kursiyer katılmış ve belge almıştır. Ne yazık ki, bu kursları bitiren arkadaşlarımız günlük yaşamlarında bu becerilerini değerlendirip kazanca dönüştüremiyorlar. Bunun başlıca nedenlerinin, arz talep ve pazar sorunundan kaynaklandığını düşünüyorum." dedi

Sungur, kilim kursunu tamamlayan kadınların becerilerini değerlendirmek amacıyla bir kilim atölyesi kurmayı planladıklarını anlatarak, "Konuyla çeşitli girişimlerde bulunduk. İlk olarak Avrupa'da pazar araştırması yapacağız ve ardından da kuracağımız atölye ile kültürümüzü yurt dışına taşıyacağız." diye konuştu.