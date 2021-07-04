Dolu, ekili alanlara zarar verdi - Son Dakika

Yozgat'ın Saraykent ilçesine bağlı Çiçekli köyüne düşen dolu, ekili alanlara zarar verdi.

Çiçekli köyü muhtarı Raif Durun, AA muhabirine dolunun yaklaşık 15 dakika yağdığını söyledi.

Dursun, dolunun tavuk yumurtası büyüklüğünde olduğunu ifade ederek, "Adeta buz yağdı. Dolu nohut, mercimek ve soğan ekili alanlara çok büyük zarar verdi. Durumu kaymakamlığımıza ve ilçe tarım müdürlüğümüze bildirdim. Köyümüzde hasar tespit çalışması yapılacak." dedi.