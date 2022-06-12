Köy sakinlerinden Kenan Önal, daha önce böyle bir dolu yağışı görmediğini belirterek, "Yaklaşık yarım saat yağan dolu, ekili alanlara zarar verdi. Bir vatandaşımızın evini de sel bastı." dedi.

Kaynak: AA

Akdağmadeni, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta dolu ekili alanlarda hasara neden oldu - Son Dakika

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