Yozgat'ta dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi - Son Dakika

Yozgat'ta dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde aniden etkisini gösteren sağanak ve dolu, ekili alanlara zarar verdi.

YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde aniden etkisini gösteren sağanak ve dolu, ekili alanlara zarar verdi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, aniden etkisini gösteren sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat etkisini gösteren sağanak, ekili alanlara zarar verirken, ev ve iş yerlerini su bastı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, belde ve çevre köylerde sağanak ve dolunun etkili olduğunu söyledi. Yaklaşık 20 bin dekar alanda hasar oluştuğunu ifade eden Büyük, "Yaklaşık yarım saat fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu ve sel suları özellikle arpa, buğday ekili alanlarda, fasulye başta olmak üzere sebze ekili alanlara büyük zarar verdi. Bazı evlerimizi su bastı. Belediye ekiplerimiz su basan evlerimizde temizlik çalışmasını sürdürüyor" dedi. Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, ekili alanlarda çamur nedeniyle hasar tespiti yapılamadı.

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Boğazlıyan, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 21:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi - Son Dakika
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