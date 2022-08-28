Yozgat'ta dolu ve sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
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Yozgat'ta dolu ve sağanak yağış etkili oldu

28.08.2022 19:39

- Yozgat'ta dolu ve sağanak yağış etkili oldu Yozgat'ın Çekerek ilçesinde etkili olan fırtına, dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

- Yozgat'ta dolu ve sağanak yağış etkili oldu

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde etkili olan fırtına, dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat boyunca etkisini sürdüren dolu ve sağanak yağış sele dönüştü. Yollar göle dönerken araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. İlçe merkezinde Yeniyol Mahallesinde dere yatağında taşkınlar meydana geldi.

Fırtına nedeni ile elektrik arızaları oluştu. İlçede bazı bölgelerine kısa süreli elektik verilemedi. Ahırlarda bulunan samanlar ise sele teslim oldu.

Bayındırhüyük ve İsaklı köylerinde ise dolu yağışı nedeni ile pancar ekili araziler zarar oluştu.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Çekerek, Fırtına, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta dolu ve sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta dolu ve sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
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