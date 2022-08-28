Kanlar içerisinde bulunan genç kadına 'Ne oldu?' diye soruldu, cevap olaydan ilginç

Bayındırhüyük ve İsaklı köylerinde ise dolu yağışı nedeni ile pancar ekili araziler zarar oluştu.

Fırtına nedeni ile elektrik arızaları oluştu. İlçede bazı bölgelerine kısa süreli elektik verilemedi. Ahırlarda bulunan samanlar ise sele teslim oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta dolu ve sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

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