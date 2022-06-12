Yaklaşık yarım saat boyunca dolu yağdığını söyleyen Muşali Kalesi köyü sakinlerinden Kenan Önal, "Dolu yağışı sonrası sebzeler, meyveler hep zarar gördü. Sanki kar yağmış gibi oldu. Belirli bölgelere yağmış belirli bölgelere yağmamış. Kış günü bile böyle görüntü yoktu" dedi.

Kaynak: İHA

Akdağmadeni, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta dolu yağışı - Son Dakika

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