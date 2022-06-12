Yozgat'ta dolu yağışıyla zemin beyaza büründü - Son Dakika
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Yozgat'ta dolu yağışıyla zemin beyaza büründü

12.06.2022 22:11
Yozgat'ta dolu yağışıyla zemin beyaza büründü

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle zemin beyaza büründü.

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle zemin beyaza büründü.

Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış Akdağmadeni ilçesi Muşali Kalesi köyünde yerini dolu yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde yaklaşık 20 dakika yağan dolu sonrası köy beyaza büründü. Meyve ve sebze bahçeleri ile hububat ekili alanlarda hasar oluştu. Yaklaşık yarım saat boyunca dolu yağdığını söyleyen Muşali Kalesi köyü sakinlerinden Kenan Önal, "Dolu yağışı sonrası sebzeler, meyveler hep zarar gördü. Sanki kar yağmış gibi oldu. Kış günü bile böyle görüntü yoktu" dedi.


Yozgat'ta dolu yağışıyla zemin beyaza büründü
Yozgat'ta dolu yağışıyla zemin beyaza büründü
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Kaynak: DHA

Akdağmadeni, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta dolu yağışıyla zemin beyaza büründü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta dolu yağışıyla zemin beyaza büründü - Son Dakika
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