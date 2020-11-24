Son dakika haberi... Eğitim gören polis adayları öğretmenleri unutmadı - Son Dakika

Son dakika haberi... Eğitim gören polis adayları öğretmenleri unutmadı

24.11.2020 09:17

Son dakika haberlerine göre Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitim gören polis adayları, oluşturdukları "24 Kasım" koreografisiyle öğretmenlerin gününü kutladı.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitim gören polis adayları, oluşturdukları "24 Kasım" koreografisiyle öğretmenlerin gününü kutladı. POMEM eğitim alanında toplanan 400 polis adayı, 24 Kasım Öğretmenler Günü koreografisi oluşturdu. Eğitim alanına dizilerek "24 Kasım" yazan polis adayları, yüksek sesle 3 kez "24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun" diyerek, öğretmenlerin gününü kutladı.

Son dakika haberi... Eğitim gören polis adayları öğretmenleri unutmadı
Son dakika haberi... Eğitim gören polis adayları öğretmenleri unutmadı
Son dakika haberi... Eğitim gören polis adayları öğretmenleri unutmadı
Son dakika haberi... Eğitim gören polis adayları öğretmenleri unutmadı

Öğretmenler Günü, Yozgat, POMEM, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Eğitim gören polis adayları öğretmenleri unutmadı - Son Dakika


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