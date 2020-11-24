Son dakika haberi... Eğitim gören polis adayları öğretmenleri unutmadı - Son Dakika

Son dakika haberi... Eğitim gören polis adayları öğretmenleri unutmadı
24.11.2020 09:17
Son dakika haberlerine göre Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitim gören polis adayları, oluşturdukları "24 Kasım" koreografisiyle öğretmenlerin gününü kutladı.
Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitim gören polis adayları, oluşturdukları "24 Kasım" koreografisiyle öğretmenlerin gününü kutladı. POMEM eğitim alanında toplanan 400 polis adayı, 24 Kasım Öğretmenler Günü koreografisi oluşturdu. Eğitim alanına dizilerek "24 Kasım" yazan polis adayları, yüksek sesle 3 kez "24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun" diyerek, öğretmenlerin gününü kutladı.
Son Dakika Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in Feghouli'yle yola devam etmek istemediğini söyledi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak Fransız ve İspanyol basını, Türk İHA'larının başarısına dikkat çekti: Rus hava savunma sistemleri engel olamadı Yenilgiyi kabul eden Trump, Biden yönetimine geçiş sürecinin önünü açtı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı 51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü