Yozgat'ta Eğitime 1 Gün Ara Verildi
1 saat önce
Yozgat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Yozgat
'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle çarşamba (yarın) günü il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu personellerinin de Çarşamba
günü idari izinli sayılacağı duyuruldu. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:43 Kaynak: İHA
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