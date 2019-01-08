Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Yozgat'ta Eğitime 1 Gün Ara Verildi

1 saat önce

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat'ta Eğitime 1 Gün Ara Verildi, System.String[]
Yozgat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle çarşamba (yarın) günü il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu personellerinin de Çarşamba günü idari izinli sayılacağı duyuruldu. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:43 Kaynak: İHA

Çarşamba İlçesi, Yozgat, Güncel
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