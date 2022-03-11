Yozgat'ta eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde etkili olması beklenen kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle 11 Mart Cuma günü ilimiz genelinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, engelli, hamile ve 60 yaş üstü kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.