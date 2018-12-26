Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli
29 dakika önce
Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
Yozgat
'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle bugün il genelindeki özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:24 Kaynak: AA
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