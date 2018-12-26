Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Yozgat
'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre hava muhalefeti nedeniyle bugün il genelindeki özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:07 Kaynak: İHA
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