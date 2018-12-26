Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli

Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre hava muhalefeti nedeniyle bugün il genelindeki özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:07 Kaynak: İHA

Yozgat, Güncel
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