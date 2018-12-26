Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli

Yozgat'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildi.

Yozgat'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildi.



Kentte gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam etti. Cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle kentte okullar bugün 1 gün süreyle tatil edildi.



Belediye ekipleri, kent merkezinde cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaparken, buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar kayarak yoldan çıktı. Sürücüler karla mücadele çalışmalarının yetersiz olduğunu söyleyerek tepkilerini dile getirdi.



Kar nedeniyle Yozgat merkez ilçede 92, Akdağmadeni'nde 85, Yerköy'de 20, Sorgun'da 60, Şefaatli'de 20, Kadışehri'de 22, Çekerek'de 10, Çayıralan'da 25 olmak üzere toplam 334 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışma başlattı.

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