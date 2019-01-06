Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli
41 dakika önce
Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Yozgat
'ın Çayıralan
ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çayıralan ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:47 Kaynak: AA
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