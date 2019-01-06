Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli

Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli

41 dakika önce

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çayıralan ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:47 Kaynak: AA

Çayıralan, Yozgat, Güncel
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