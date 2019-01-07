Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçe ve Kadışehri'nde eğitime ara verildi.
Yozgat
'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçe ve Kadışehri
'nde eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanmadan dolayı il merkezi ve Kadışehri ilçesinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Çayıralan
ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:28 Kaynak: AA
AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor
Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi
İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Müge Anlı, RTÜK'ün 'Cin' Kelimesini Yasakladığını Söyledi