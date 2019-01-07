Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli

Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçe ve Kadışehri'nde eğitime ara verildi.

Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçe ve Kadışehri'nde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanmadan dolayı il merkezi ve Kadışehri ilçesinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Çayıralan ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:28 Kaynak: AA

Kadışehri, Yozgat, Güncel
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