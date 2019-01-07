Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli

Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde ve bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde ve bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre hava muhalefeti nedeniyle bugün il merkezi başta olmak üzere Çayıralan ve Kadışehri ilçelerinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı yer aldı. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:28 Kaynak: İHA

Kadışehri, Çayıralan, Yozgat, Güncel
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