Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
YOZGAT'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Kadışehri, Çayıralan ve Saraykent ilçelerinde eğitime bugün için ara verildi.
YOZGAT'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Kadışehri
, Çayıralan
ve Saraykent
ilçelerinde eğitime bugün için ara verildi. Yozgat
Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile Kadışehri, Çayıralan ve Saraykent ilçelerinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Kamuda çalışan hamile ve engellilerin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
- Yozgat
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:01 Kaynak: DHA
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