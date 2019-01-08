Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Yozgat merkezde taşımalı eğitim veren okullarda, kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi.
Yozgat merkezde taşımalı eğitim veren okullarda, kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi.
Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler için, bugün öğleden sonra eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:58 Kaynak: AA
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